'रामायण' का ट्रेलर सैन डिएगाे में आज होगा रिलीज, जानिए भारत में कब देख सकेंगे

'रामायण' पर चर्चा 23 जुलाई (गुरुवार) को दोपहर 3:15 बजे PDT (पैसिफिक टाइम ज़ोन) पर SDCC के 4,800 सीटों वाले बॉलरूम 20 में होगी। इस कार्यक्रम का संचालन मनोरंजन पत्रकार कोय जैंड्रेउ द्वारा किया जाएगा।

भारतीय समयानुसार, फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई की सुबह 3:15 से 4:15 बजे कॉमिक-कॉन में प्रदर्शित होगा। PVR सिनेमा के स्क्रीनशॉट के अनुसार, भारत में इसका प्रीमियर सुबह 10 बजे होगा।

मतलब ये कि ट्रेलर को सुबह 10 बजे से यूट्यूब पर देखा जा सकेगा।