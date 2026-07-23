'रामायण' का ट्रेलर सैन डिएगाे में आज होगा रिलीज, जानिए भारत में कब देख सकेंगे
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण: भाग 1' की रिलीज का इंतजार हर किसी को है। इससे पहले, फिल्म की टीम ने ट्रेलर को रिलीज करने के लिए एक भव्य आयोजन किया है, जिससे पूरी दुनिया को फिल्म की एक झलक देखने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन 23 जुलाई को अमेरिका के सैन-डिएगो के कॉमिक-कॉन में होगा, जिसमें शामिल होने रणबीर, यश, निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।
कार्यक्रम
भारतीय दर्शक इस दिन देख सकेंगे 'रामायण' का ट्रेलर
'रामायण' पर चर्चा 23 जुलाई (गुरुवार) को दोपहर 3:15 बजे PDT (पैसिफिक टाइम ज़ोन) पर SDCC के 4,800 सीटों वाले बॉलरूम 20 में होगी। इस कार्यक्रम का संचालन मनोरंजन पत्रकार कोय जैंड्रेउ द्वारा किया जाएगा।
भारतीय समयानुसार, फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई की सुबह 3:15 से 4:15 बजे कॉमिक-कॉन में प्रदर्शित होगा। PVR सिनेमा के स्क्रीनशॉट के अनुसार, भारत में इसका प्रीमियर सुबह 10 बजे होगा।
मतलब ये कि ट्रेलर को सुबह 10 बजे से यूट्यूब पर देखा जा सकेगा।
बयान
दुनियाभर के दर्शकों के सामने ट्रेलर प्रस्तुत करना चाहते हैं निर्माता
न्यूज 18 के मुताबिक, निर्माता ने कहा, "हमारा ट्रेलर 24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम 'रामायण' को दुनिया के सबसे महान महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हमारी कहानी है। यह भारत में रहने वाले हर भारतीय और दुनिया भर के सभी लोगों की है।"
'रामायण: भाग 1' दिवाली, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे समेत कई कलाकार हैं।