'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च के लिए सैन डिएगो रवाना हुए रणबीर कपूर, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर आए वीडियो में, रणबीर को काले रंग के कैजुअल कपड़ों में देखा जा सकता है।

अभिनेता अपनी कार से उतरते हैं और सीधे एयरपोर्ट से अंदर की ओर चले जाते हैं। इस दौरान अभिनेता ने वहां मौजूद पैपराजी को देखकर हैरानी भी जताई। सुरक्षा जांच की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कहा, "इतनी रात भाई!"

उनकी ये यात्रा फिल्म के महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय प्रचार अभियान के अगले चरण को चिह्नित करती है।