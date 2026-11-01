पुष्पक विमान पर बोले रणबीर कपूर

रणबीर कपूर बोले- 5,000 साल पहले पुष्पक विमान था, एलन मस्क की 'टेस्ला' से की तुलना

लेखन सयाली 02:45 pm Nov 01, 202602:45 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर जोरों-शोरों से अपनी फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन में लगे हैं, जो 5 नवंबर को रिलीज हो रही है। इस दौरान उन्होंने एलन मस्क की उड़ने वाली 'टेस्ला' गाड़ी पर विशेष टिप्पड़ी की है। रणबीर ने गाड़ी की तुलना प्राचीन महाकाव्य रामायण के पुष्पक विमान से की। उन्होंने कहा कि 5,000 साल पहले भारत के पास पुष्पक विमान था। ये विमान रावण का हुआ करता था और इसी पर बैठकर भगवान राम, माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे।