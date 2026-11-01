रामायण के अंतरराष्ट्रीय समीक्षकों को मिले तोहफे

'रामायण' के निर्माताओं की अंतरराष्ट्रीय समीक्षकों को भेंट, दीं भगवान राम और माता सीता की तस्वीरें

लेखन सयाली 11:26 am Nov 01, 202611:26 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। इसके चलते निर्माताओं ने अपने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों का दिल जीतने का एक खास तरीका निकाला है। दरअसल, 'रामायण' के अंतरराष्ट्रीय समीक्षकों के लिए एक बेहतरीन उपहार बॉक्स तैयार किया गया है। इसमें रामायण की एक प्रति, भगवान राम और माता सीता की तस्वीरें समेत फिल्म से जुड़े कई अन्य तोहफे भी शामिल किए गए हैं।