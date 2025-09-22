LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के इस दृश्य को लेकर मचा बवाल, मुश्किल में फंसे रणबीर कपूर
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के इस दृश्य को लेकर मचा बवाल, मुश्किल में फंसे रणबीर कपूर
रणबीर कपूर विवादों में

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के इस दृश्य को लेकर मचा बवाल, मुश्किल में फंसे रणबीर कपूर

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 22, 2025
05:44 pm
क्या है खबर?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज सितारों से सजी यह सीरीज अब विवादों में फंस गई है। दरअसल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने सीरीज के एक दृश्य पर आपत्ति जताई है, जिसमें रणबीर कपूर बिना किसी चेतावनी या डिस्क्लेमर के ई-सिगरेट पीते हुए नजर आए। आइए पूरा मामला जानें।

विवाद

NHRC ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को लिखा पत्र 

बता दें कि रणबीर के विवादित दृश्य को लेकर शिकायतकर्ता विनय जोशी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत की है। NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस को 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के निर्माता, नेटफ्लिक्स और रणबीर कपूर के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है। NHRC ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई करने और ऐसी सामग्री पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

ट्विटर पोस्ट

इस दृश्य को लेकर विवाद

जानकारी

भारत में बैन है ई-सिगरेट

साल 2019 में केंद्रीय सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर बैन लगाया था। इस कानून के तहत ई-सिगरेट का निर्माण, बिक्री और प्रचार वर्जित है। उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 से 3 साल की जेल की सजा हो सकती है।

ट्विटर पोस्ट

NHRC ने की शिकायत की मांग

बयान

युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे रणबीर- NHRC 

प्रियांक ने ANI से कहा, "हमें एक संस्था से एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि नेटफ्लिक्स पर 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नाम की एक सीरीज चल रही है। इसके एक सीन में रणबीर कपूर ई-सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके जरिए वह युवाओं, खासकर हमारी नई पीढ़ी को ई-सिगरेट पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।" उन्होंने बताया कि NHRC ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए NHRC का पत्रा

सीरीज

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बारे में जानिए

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रोडक्शन का काम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले आर्यन खान की मां और शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने संभाला है। इस सीरीज के हीरो लक्ष्य लालवानी हैं और इसमें उनकी सहर बंबा के साथ बनी है। इसमें बॉबी देओल और राघव जुयाल भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, एसएस राजामौली, दिशा पाटनी, रणवीर सिंह और करण जौहर की भी झलक दिख रही है।