'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के इस दृश्य को लेकर मचा बवाल, मुश्किल में फंसे रणबीर कपूर

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज सितारों से सजी यह सीरीज अब विवादों में फंस गई है। दरअसल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने सीरीज के एक दृश्य पर आपत्ति जताई है, जिसमें रणबीर कपूर बिना किसी चेतावनी या डिस्क्लेमर के ई-सिगरेट पीते हुए नजर आए। आइए पूरा मामला जानें।

विवाद NHRC ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को लिखा पत्र बता दें कि रणबीर के विवादित दृश्य को लेकर शिकायतकर्ता विनय जोशी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत की है। NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस को 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के निर्माता, नेटफ्लिक्स और रणबीर कपूर के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है। NHRC ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई करने और ऐसी सामग्री पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

ट्विटर पोस्ट इस दृश्य को लेकर विवाद RANBIR KAPOOR DIRECTED BY ARYAN KHAN 😭🔥

pic.twitter.com/mykXxiD36z — sanil (@ohbaazigar) September 18, 2025

जानकारी भारत में बैन है ई-सिगरेट साल 2019 में केंद्रीय सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर बैन लगाया था। इस कानून के तहत ई-सिगरेट का निर्माण, बिक्री और प्रचार वर्जित है। उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 से 3 साल की जेल की सजा हो सकती है।

ट्विटर पोस्ट NHRC ने की शिकायत की मांग #WATCH | Delhi: National Human Rights Commission (NHRC) member Priyank Kanoongo says, "We received a complaint from an organisation called the Legal Rights Observatory. The complainant stated that there is a series called "The Ba***ds of Bollywood" on the Netflix OTT platform. In… https://t.co/o1L7BKfk4r pic.twitter.com/WPViAaLTk4 — ANI (@ANI) September 22, 2025

बयान युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे रणबीर- NHRC प्रियांक ने ANI से कहा, "हमें एक संस्था से एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि नेटफ्लिक्स पर 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नाम की एक सीरीज चल रही है। इसके एक सीन में रणबीर कपूर ई-सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके जरिए वह युवाओं, खासकर हमारी नई पीढ़ी को ई-सिगरेट पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।" उन्होंने बताया कि NHRC ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए NHRC का पत्रा National Human Rights Commission (NHRC) has sought an Action Taken Report from the Information and Broadcasting Ministry and Mumbai Police over a complaint against Netflix's web series 'Ba***ds of Bollywood'. The complainant alleged actor Ranbir Kapoor was shown using a banned… pic.twitter.com/rHMn4f6hbJ — IANS (@ians_india) September 22, 2025