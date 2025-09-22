इमरान हाशमी और यामी गौतम की 'हक' का पहला पोस्टर आया सामने, कब रिलीज होगा टीजर?
क्या है खबर?
अभिनेत्री यामी गौतम पिछले काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'हक' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसके निर्देशन की कमान सुप्रण वर्मा ने संभाली है। इस फिल्म में यामी के साथ अभिनेता इमरान हाशमी नजर आएंगे और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब निर्माताओं ने 'हक' का पहला पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें यामी का दमदार लुक दिख रहा है। हालांकि, पोस्टर में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है।
हक
कल रिलीज होगा टीजर
'हक' का टीजर 23 सितंबर, 2025 को रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'घर की दहलीज से सुप्रीम कोर्ट तक... हक और उस हक की लड़ाई। टीजर कल आ रहा है।' इस फिल्म की कहानी एक ऐतिहासिक कानूनी मामले पर आधारित है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। फिल्म में 1985 का शाहबानो वर्सेज अहमद खान का मामला दिखाया जाएगा। यह कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
Ghar ki dehleez se Supreme Court tak... #HAQ aur uss Haq ki ladaai! ⚖︎— Junglee Pictures (@JungleePictures) September 22, 2025
Teaser out tomorrow.
Stay tuned!@yamigautam @emraanhashmi @vartuattheghat #DanishHusain @ChadhaSheeba @aseemjh @Suparn#InsomniaMediaContent @vineetjaintimes #AmritaPandey @VGDestinysChild… pic.twitter.com/IaSlqxOe6L