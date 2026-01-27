रणबीर कपूर ने फिल्म 'एनिमल' के सीक्वल पर दिया बड़ा अपडेट, झूम उठेंगे फैंस

अपडेट

2027 में शुरू होगा 'एनिमल पार्क' पर काम, 3 भागों में बनेगी फ्रैंचाइजी

डेडलाइन हॉलीवुड को दिए एक इंटरव्यू में, रणबीर ने कहा, "निर्देशक (संदीप रेड्‌डी वांगा) अभी एक और फिल्म (स्पिरिट) बना रहे हैं। हम उस फिल्म की शूटिंग 2027 में शुरू करेंगे। अभी इसमें थोड़ा समय है।" निर्माता इस ब्लॉकबस्टर को 3 भागों में बनाने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "संदीप ने अभी-अभी फिल्म के बारे में अपने असली इरादे का संकेत दिया है। वह इसे 3 भागों में बनाना चाहते हैं। दूसरे भाग का नाम 'एनिमल पार्क' है।"