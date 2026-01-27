रणबीर कपूर ने फिल्म 'एनिमल' के सीक्वल पर दिया बड़ा अपडेट, झूम उठेंगे फैंस

रणबीर कपूर ने फिल्म 'एनिमल' के सीक्वल पर दिया बड़ा अपडेट, झूम उठेंगे फैंस
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' 2023 में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल हुआ। फिल्म के अंत में इसके सीक्वल 'एनिमल पार्क' का ऐलान किया गया था जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। चर्चा थी कि फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होगी, लेकिन रणबीर ने इसे लेकर बड़ा अपडेट साझा कर दिया है। फिलहाल, अभिनेता 'रामायण' और 'लव एंड वार' में व्यस्त चल रहे हैं।
अपडेट
2027 में शुरू होगा 'एनिमल पार्क' पर काम, 3 भागों में बनेगी फ्रैंचाइजी
डेडलाइन हॉलीवुड को दिए एक इंटरव्यू में, रणबीर ने कहा, "निर्देशक (संदीप रेड्डी वांगा) अभी एक और फिल्म (स्पिरिट) बना रहे हैं। हम उस फिल्म की शूटिंग 2027 में शुरू करेंगे। अभी इसमें थोड़ा समय है।" निर्माता इस ब्लॉकबस्टर को 3 भागों में बनाने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "संदीप ने अभी-अभी फिल्म के बारे में अपने असली इरादे का संकेत दिया है। वह इसे 3 भागों में बनाना चाहते हैं। दूसरे भाग का नाम 'एनिमल पार्क' है।"
किरदार
'एनिमल पार्क' में दिखेगा रणबीर कपूर का डबल अवतार
रणबीर ने आगे कहा, "हम पहली फिल्म से ही विचारों का आदान-प्रदान कर रहे हैं कि वह कहानी को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह रोमांचक है क्योंकि अब मुझे 2 किरदार निभाने का मौका मिल रहा है, खलनायक और नायक।" उन्होंने बताया कि खलनायक प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, बॉडी डबल बन जाता है और नायक जैसा दिखने लगता है। बता दें कि फिल्म 'एनिमल' में बॉबी देओल ने खलनायक की भूमिका निभाई थी।