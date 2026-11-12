केरलम में 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस धमाका, रणबीर कपूर-यश की फिल्म ने 6 दिन में तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड

'रामायण' की यह शानदार जीत दिखाती है कि केरलम के दर्शकों के बीच हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है। इस ट्रेंड की शुरुआत 2014 में आमिर खान की फिल्म 'पीके' से हुई थी, जिसने 5 करोड़ का आंकड़ा पार किया था।

उसके 2 साल बाद 'दंगल' ने 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 2026 तक, 'धुरंधर 2' ने एक नया पैमाना तय किया था, जिसे अब 'रामायण' ने पीछे छोड़ दिया है।

यह साफ बताता है कि बॉलीवुड यहां के फिल्म देखने वालों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।