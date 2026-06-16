'लव एंड वॉर' के लिए रणबीर, आलिया और विक्की शुरू करने वाले हैं डांस नंबर की शूटिंग; जानें कब रिलीज होगी फिल्म
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल अपनी आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' के लिए एक शानदार डांस नंबर की शूटिंग शुरू करने वाले हैं।
इसकी शूटिंग 18 जून से शुरू होगी। हालांकि, पर्दे के पीछे की सारी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए गाने की शूटिंग की तारीख थोड़ी आगे बढ़ा दी गई है।
यह डांस नंबर फिल्म का एक बड़ा आकर्षण होगा और इसकी शूटिंग रॉयल पाम्स में की जाएगी।
'लव एंड वॉर' कब होगी रिलीज?
पिछले कई हफ्तों से फिल्म की टीम इसकी तैयारी में लगी हुई है। डांस स्टेप्स से लेकर कॉस्ट्यूम और सेट तक, हर बारीकी पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यह निर्देशक संजय लीला भंसाली के विजन के मुताबिक तैयार हो।
वैसे, फिल्म की रिलीज डेट में भी बदलाव किया गया है। अब यह साल 2026 की गर्मियों के बजाय 21 जनवरी, 2027 को रिलीज होगी।
रणबीर ने खुद फिल्म की रिलीज डेट की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म 'रामायण पार्ट वन' के अक्टूबर, 2026 में रिलीज होने के बाद आएगी।
फिल्म से जुड़ी जानकारियों को गुप्त रखने के लिए 500 से ज्यादा नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) हस्ताक्षर हो चुके हैं, या उन पर काम चल रहा है।