'लव एंड वॉर' के लिए रणबीर, आलिया और विक्की शुरू करने वाले हैं डांस नंबर की शूटिंग; जानें कब रिलीज होगी फिल्म

'लव एंड वॉर' कब होगी रिलीज?

पिछले कई हफ्तों से फिल्म की टीम इसकी तैयारी में लगी हुई है। डांस स्टेप्स से लेकर कॉस्ट्यूम और सेट तक, हर बारीकी पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यह निर्देशक संजय लीला भंसाली के विजन के मुताबिक तैयार हो।

वैसे, फिल्म की रिलीज डेट में भी बदलाव किया गया है। अब यह साल 2026 की गर्मियों के बजाय 21 जनवरी, 2027 को रिलीज होगी।

रणबीर ने खुद फिल्म की रिलीज डेट की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म 'रामायण पार्ट वन' के अक्टूबर, 2026 में रिलीज होने के बाद आएगी।

फिल्म से जुड़ी जानकारियों को गुप्त रखने के लिए 500 से ज्यादा नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) हस्ताक्षर हो चुके हैं, या उन पर काम चल रहा है।