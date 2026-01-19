संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वार' पर फिर लगा ग्रहण, जानकर टूट जाएगा दिल
क्या है खबर?
फिल्मों की रिलीज तारीख में उलटफेर होना आजकल आम बात हो चुकी है। पहले 'धुरंधर 2' की रिलीज (19 मार्च, 2026) के चलते 'भूत बंगला', 'अल्फा' और 'आवारापन 2' जैसी कुछ फिल्मों की रिलीज तारीख को बदल दिया गया। अब संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'लव एंड वार' से जुड़ी चौंकाने और दिल तोड़ने वाली खबर आई है। पहले फिल्म अगस्त, 2026 में रिलीज के लिए तय मानी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
रिलीज
2027 में सिनेमाघरों का रुख कर सकती है 'लव एंड वार'
पिंकविला के मुताबिक, 'लव एंड वार' से जुडे़ सूत्र का कहना है कि फिल्म के निर्माण का एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है। इस कारण रिलीज जनवरी या फरवरी, 2027 में संभव हो सकती है। योजना के अनुसार, फिल्म की मुख्य शूटिंग जून में पूरी हो जाएगी। इसके बाद प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। इस बदलाव का एक बड़ा कारण फिल्म का विशाल आकार है। फिल्म में बड़े-बड़े हवाई एक्शन दृश्य हैं जिन्हें VFX द्वारा फिल्माने में काफी समय लगेगा।
दूसरी वजह
'लव एंड वार' 2026 में टलने की दूसरी वजह रणबीर कपूर
'लव एंड वार' को 2027 तक खिसकाने की एक और वजह रणबीर कपूर हैं। दिवाली, 2026 में उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' रिलीज होगी। अभिनेता पहले से चाहते थे कि उनकी इन दोनों फिल्मों के बीच करीब 6 महीने का अंतराल हो। निर्माता के इस फैसले से दोनों फिल्मों की रिलीज को समय मिलेगा और मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। बता दें कि 'लव एंड वार' में रणबीर के अलावा, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य किरदार में हैं।