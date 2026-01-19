'लव एंड वार' पर आया अपडेट

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वार' पर फिर लगा ग्रहण, जानकर टूट जाएगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 02:53 pm Jan 19, 202602:53 pm

क्या है खबर?

फिल्मों की रिलीज तारीख में उलटफेर होना आजकल आम बात हो चुकी है। पहले 'धुरंधर 2' की रिलीज (19 मार्च, 2026) के चलते 'भूत बंगला', 'अल्फा' और 'आवारापन 2' जैसी कुछ फिल्मों की रिलीज तारीख को बदल दिया गया। अब संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'लव एंड वार' से जुड़ी चौंकाने और दिल तोड़ने वाली खबर आई है। पहले फिल्म अगस्त, 2026 में रिलीज के लिए तय मानी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।