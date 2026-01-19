'धुरंधर' 2 के टीजर रिलीज पर आया अपडेट

'धुरंधर' 2 का टीजर पहली बार यहां देगा दस्तक, निर्माताओं ने बनाई खास योजना

लेखन ज्योति सिंह 10:04 am Jan 19, 202610:04 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने हर किसी का दिल जीता है। इसकी सफलता की गाड़ी अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। जिन लोगों ने पहली किस्त देख ली है, उन्हें दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार है। पिछले दिनों बताया गया था कि निर्देशक आदित्य धर 'धुरंधर' 2 की तैयारी में जी-जान से जुटे हुए हैं। खबर है कि टीजर का दीदार कराने के लिए एक खास योजना बनाई गई है जिसे जानकर लोग भी उत्साहित हैं।