होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'धुरंधर' 2 का टीजर पहली बार यहां देगा दस्तक, निर्माताओं ने बनाई खास योजना
लेखन ज्योति सिंह
Jan 19, 2026
10:04 am
क्या है खबर?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने हर किसी का दिल जीता है। इसकी सफलता की गाड़ी अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। जिन लोगों ने पहली किस्त देख ली है, उन्हें दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार है। पिछले दिनों बताया गया था कि निर्देशक आदित्य धर 'धुरंधर' 2 की तैयारी में जी-जान से जुटे हुए हैं। खबर है कि टीजर का दीदार कराने के लिए एक खास योजना बनाई गई है जिसे जानकर लोग भी उत्साहित हैं।

'बॉर्डर 2' के साथ 'धुरंधर' 2 के टीजर का मिलेगा तोहफा

खबरों के मुताबिक, 'धुरंधर' 2 का टीजर सबसे पहले सिनेमाघरों में दस्तक दे सकता है। इसे कथित तौर पर 'बॉर्डर 2' के साथ में दिखाया जा सकता है। दरअसल, सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' गणतंत्र दिवस से पहले, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हाे रही है। इसके साथ 'धुरंधर' 2 का टीजर आने की खबरों ने लोगों को दोगुनी खुशी दे दी है। 'धुरंधर' 2 इसी साल 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हाेने के लिए तैयार है।

