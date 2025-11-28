रणबीर कपूर-दीपिका पादुकोण 10 साल बाद आए साथ, अयान मुखर्जी की फिल्म में मचाएंगे धमाल

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी 10 साल बाद पर्दे पर लौट रही है। पिछले दिनों एक फैन ने उनका एक वीडियो शेयर कर इच्छा जताई थी कि इन दोनों को पर्दे पर फिर साथ लाना चाहिए। ये पोस्ट वायरल तब हुआ, जब दीपिका ने इसे लाइक किया, जिसके बाद उत्सुकता और बढ़ गई। अब खबर है कि दोनों सचमुच बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और उन्हें साथ लाने का बीड़ा उठाया है निर्देशक अयान मुखर्जी ने।

रिपोर्ट राज कपूर की इस कालजयी फिल्म से प्रेरित होगी कहानी रणबीर-दीपिका की जोड़ी 10 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है। फैंस के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। जाने-माने निर्देशक अयान मुखर्जी की अगली फिल्म में दोनों कलाकारों को देखा जाएगा। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक, रणबीर और दीपिका की इस नई फिल्म की कहानी साल 1956 में बनी राज कपूर और नरगिस की क्लासिक फिल्म 'चोरी चोरी' से प्रेरित है। फिल्म के कॉन्सेप्ट को आज के समय के हिसाब से पेश किया जाएगा।

शुरुआत RK फिल्म्स की नई पारी शुरू करेगी ये फिल्म रणबीर इस फिल्म के जरिए RK फिल्म्स बैनर को फिर से सक्रिय करने की तैयारी कर रहे हैं। RK Films बैनर उनके परिवार का है। इसे उनके दादा राज कपूर ने बनाया था। इस बैनर के तहत बहुत सी ऐतिहासिक और लोकप्रिय फिल्में बनाई गई थीं। अब रणबीर अपने परिवार की फिल्मी विरासत को फिर से जीवित करना चाहते हैं यानी सिर्फ फिल्म बनाना ही नहीं, बल्कि पारिवारिक बैनर को फिर से बड़ा और प्रतिष्ठित बनाना भी उनका लक्ष्य है।

कहानी 'चोरी चोरी' की कहानी जानिए रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'चोरी चोरी' साल 1956 में रिलीज हुई थी। ये एक धनवान लड़की और एक तेज-तर्रार रिपोर्टर की अनपेक्षित दोस्ती और रोमांस पर आधारित थी। कहानी में हास्य, रोमांस और सामाजिक संदेश का बेहतरीन मिश्रण था। यह दिखाती है कि अलग‑अलग पृष्ठभूमि वाले 2 लोग कैसे एक-दूसरे को समझते हैं और अपने संबंधों में स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। यही वजह है कि ये फिल्म मनोरंजक और भावनात्मक दोनों तरह से आज भी यादगार मानी जाती है।

