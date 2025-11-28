LOADING...
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' से जारी हुआ ऐसा वीडियो, कर देगा भावुक

लेखन ज्योति सिंह
Nov 28, 2025
12:27 pm
दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के अचानक निधन से बॉलीवुड जगत और प्रशंसकों को गहरा सदमा लगा है। अभिनेता कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 89 साल की उम्र में आखिरकार वह जिंदगी से जंग हार गए और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। धर्मेंद्र का बॉलीवुड में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आखिरी बार उन्हें फिल्म 'इक्कीस' में देखा जाएगा। निर्माताओं के निर्माताओं ने अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए फिल्म से भावुक वीडियो साझा किया है।

धर्मेंद्र की आखिरी कविता का वीडियो जारी

निर्माताओं ने 'इक्कीस' से धर्मेंद्र की आखिरी कविता का वीडियो जारी करते हुए लिखा, 'अज भी जी करदा है, पिंड अपने नु जानवा।' उन्होंने लिखा, 'धरम जी धरती के सच्चे सपूत थे और उनके शब्दों में उस मिट्टी का सार समाहित है। उनकी यह कविता एक तड़प है; एक दिग्गज से दूसरे दिग्गज को श्रद्धांजलि। हमें यह कालातीत कविता उपहार में देने के लिए धन्यवाद।' बता दें कि अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है।

