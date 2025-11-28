धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' से जारी हुआ ऐसा वीडियो, कर देगा भावुक
क्या है खबर?
दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के अचानक निधन से बॉलीवुड जगत और प्रशंसकों को गहरा सदमा लगा है। अभिनेता कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 89 साल की उम्र में आखिरकार वह जिंदगी से जंग हार गए और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। धर्मेंद्र का बॉलीवुड में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आखिरी बार उन्हें फिल्म 'इक्कीस' में देखा जाएगा। निर्माताओं के निर्माताओं ने अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए फिल्म से भावुक वीडियो साझा किया है।
वीडियो
धर्मेंद्र की आखिरी कविता का वीडियो जारी
निर्माताओं ने 'इक्कीस' से धर्मेंद्र की आखिरी कविता का वीडियो जारी करते हुए लिखा, 'अज भी जी करदा है, पिंड अपने नु जानवा।' उन्होंने लिखा, 'धरम जी धरती के सच्चे सपूत थे और उनके शब्दों में उस मिट्टी का सार समाहित है। उनकी यह कविता एक तड़प है; एक दिग्गज से दूसरे दिग्गज को श्रद्धांजलि। हमें यह कालातीत कविता उपहार में देने के लिए धन्यवाद।' बता दें कि अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
"Aj bhi ji karda hai, pind apne nu jaanwa.”— Maddockfilms (@MaddockFilms) November 28, 2025
Dharam Ji was a true son of the soil, and his words carry the essence of that soil. ❤️
This poem by him is a yearning; a tribute from one legend to another.
Thank you for gifting us this timeless verse.🙏#Ikkis in cinemas worldwide… pic.twitter.com/3uWtA9C5Bh