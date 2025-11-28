धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' से जारी हुआ ऐसा वीडियो, कर देगा भावुक

फिल्म 'इक्कीस' से धर्मेंद्र की कविता का वीडियो जारी

लेखन ज्योति सिंह 12:27 pm Nov 28, 202512:27 pm

क्या है खबर?

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के अचानक निधन से बॉलीवुड जगत और प्रशंसकों को गहरा सदमा लगा है। अभिनेता कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 89 साल की उम्र में आखिरकार वह जिंदगी से जंग हार गए और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। धर्मेंद्र का बॉलीवुड में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आखिरी बार उन्हें फिल्म 'इक्कीस' में देखा जाएगा। निर्माताओं के निर्माताओं ने अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए फिल्म से भावुक वीडियो साझा किया है।