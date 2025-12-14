नितेश तिवारी के 'रामायण' यूनिवर्स का विस्तार, सनी देओल अब हनुमान बनकर देंगे 'एवेंजर्स' को मात
क्या है खबर?
नितेश तिवारी का 'रामायण' यूनिवर्स अब और बड़ा होने जा रहा है। खास बात ये है कि सनी देओल भगवान हनुमान पर केंद्रित एक म्यूजिकल फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनका अनदेखा अवतार देखने को मिलेगा। ये फिल्म 'रामायण ब्रह्मांड' में नया अध्याय जोड़ने वाली है, जो दर्शकों को अपनी कहानी और भव्यता से मंत्रमुग्ध कर देगी। ये एक म्यूजिकल फिल्म होने वाली है, जो दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देगी।
किरदार
'रामायण' यूनिवर्स की दूसरी बड़ी फिल्म में सनी का धमाका
मिड डे के मुताबिक, 'रामायण' यूनिवर्स के अगले अध्याय में सनी मुख्य भूमिका में होंगे। ये फिल्म हनुमान पर आधारित होगी यानी कहानी का मुख्य किरदार हनुमान होगा। इसमें गाने और संगीत भी होंगे, सिर्फ कहानी नहीं। जबरदस्त रोमांस और एक्शन से लबरेज ये फिल्म 'रामायण' यूनिवर्स की दूसरी बड़ी फिल्म होगी। हनुमान का किरदार सनी के करियर में नया और दमदार साबित होगा। फिल्म एक्शन के साथ-साथ म्यूजिकल और पौराणिक शैली में भी उन्हें नई पहचान दिला सकती है।
किरदार
सनी बने सबकी पहली पसंद
जब फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी की टीम ने हनुमान के सीन की शुरुआती स्क्रिप्ट देखी तो उन्हें लगा कि हनुमान का किरदार इतना महत्वपूर्ण है कि उसे अपना अलग मंच चाहिए। इस रोल के लिए सनी का नाम बार-बार सामने आया, क्योंकि इस किरदार को कोई भी उनकी तरह दमदार तरीके से नहीं निभा सकता। सनी पहले से ही 'रामायण' यूनिवर्स का हिस्सा हैं, इसलिए ये भूमिका उनके लिए और भी उपयुक्त मानी गई।
मुकाबला
'एवेंजर्स' को टक्कर देने के लिए तैयार सनी
इस फिल्म में कहानियों, संगीत, जोरदार एक्शन दृश्य और मशालों वाली कोरियोग्राफी दिखाई जाएगी। फिल्म में एक 12 मिनट का गाना भी होगा, जिसे बैटल हिम्न यानी युद्ध का गीत कहा गया है। इसका मतलब है कि फिल्म सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक म्यूजिकल और एक्शन-भरपूर अनुभव होगी। फिल्म की कहानी 'एवेंजर्स' जैसी होगी, मतलब अलग-अलग किरदार आपस में जुड़े होंगे। किरदार बार-बार नजर आएंगे और कहानी में क्रॉसओवर होगा यानी दूसरे सीक्वल के किरदार भी दिखाई देंगे।
रामायण
4,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही 'रामायण'
बता दें कि 'रामायण' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और सनी देओल हनुमान के रूप में नजर आएंगे। हालांकि, इस फिल्म में सनी का किरदार उतना बड़ा नहीं होगा। ये फिल्म भगवान राम की यात्रा, वनवास और लंका युद्ध पर आधारित है। इसका पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में दर्शकों के बीच आएगा। 'रामायण' का बजट 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।