अर्जुन रामपाल ने 6 साल बाद 15 साल छोटी मॉडल गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से गुपचुप की सगाई

फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के शोर के बीच अभिनेता अर्जुन रामपाल की निजी जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रह रहे अर्जुन और उनकी मॉडल गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने आखिरकार अपने रिश्ते को नाम दे दिया है। करीब 6 साल की डेटिंग के बाद अर्जुन ने खुद से 15 साल छोटी गैब्रिएला से सगाई कर ली है, जिसका ऐलान उन्होंने हाल ही में रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में किया है।

खुलासा "हमने सगाई कर ली है" रिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने पॉडकास्ट 'चैप्टर 2' का ट्रेलर शेयर किया। इस ट्रेलर में अर्जुन और गैब्रिएला अपनी लव स्टोरी, शादी और पारिवारिक जीवन पर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं। क्लिप में गैब्रिएला कहती हैं, "हमने अभी शादी नहीं की है, लेकिन कौन जानता है?" इस पर अर्जुन सभी को चौंकाते हुए कहते हैं, "हमने सगाई कर ली है और इसका खुलासा हमने आपके शो में किया है।"

विचार प्यार को लेकर क्या बोलीं गैब्रिएला? गैब्रिएला कहती हैं, "प्यार अक्सर शर्तों के साथ आता है। जैसे सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, हमारे हिसाब से बर्ताव करे। अगर वो वैसा नहीं करता तो नाराजगी या दूरी आ जाती है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। जब आप माता-पिता बनते हैं तो बच्चे से आपका प्यार बिना किसी शर्त के होता है। आपका बच्चा चाहे कैसा भी व्यवहार करे, गलती करे या आपकी बात न माने, फिर भी आपका प्यार कम नहीं होता।"

कुबूलनामा पहले आकर्षण, फिर अर्जुन काे हुआ सच्चा प्यार गैब्रिएला ने कहा कि उनका रिश्ता सिर्फ बाहरी खूबसूरती या आकर्षण पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अर्जुन के पीछे सिर्फ इसलिए गईं, क्योंकि वो दिखने में बहुत हैंडसम हैं। इस पर अर्जुन हंसते हुए ईमानदारी से कहते हैं कि शुरुआत में वो गैब्रिएला की तरफ उनकी खूबसूरती की वजह से आकर्षित हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इस रिश्ते में सिर्फ आकर्षण ही नहीं, बल्कि समझ, गहराई और भावनात्मक जुड़ाव भी है।