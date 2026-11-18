बॉक्स ऑफिस के बाद IMDb पर भी छाई 'रामायण'

'रामायण' ने IMDb पर भी मारी बाजी, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को भी दे दी पटखनी

लेखन नेहा शर्मा 02:52 pm Nov 18, 202602:52 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत फिल्म 'रामायण' का डंका अब बॉक्स ऑफिस के बाद वैश्विक मंच पर भी बज रहा है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने IMDb की इस हफ्ते की दुनिया की सबसे लोकप्रिय फिल्मों की सूची में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। खास बात है कि ग्लोबल टॉप-10 में जगह बनाने वाली यह इकलौती भारतीय फिल्म है, जिसने क्रिस्टोफर नोलन की बहुचर्चित फिल्म 'द ओडिसी' को भी पीछे छोड़ दिया है।