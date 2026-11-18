विश्वस्तर पर 1,483.10 करोड़ रुपये का धाकड़ कलेक्शन करने के बाद, 'रामायण' ने रणबीर की पिछली फिल्म 'एनिमल' (915 करोड़) का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।

यश की फिल्म 'KGF: चैप्टर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन (करीब 1,200 करोड़) भी पीछे छूट गया है। इस तरह 'रामायण' दोनों के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है।

यह वर्ल्डवाइड 5वीं सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म बन चुकी है, जिससे आगे सिर्फ 'दंगल', 'धुरंधर 2', 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' का नाम हैं।