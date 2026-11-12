'रामायण: भाग 2' पर आया बड़ा अपडेट

'रामायण: भाग 2' की 60 फीसदी शूटिंग पूरी, दोगुनी भव्यता के साथ लाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 04:34 pm Nov 12, 202604:34 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का पहला भाग सिनेमाघरों में धमाल मचा रहा है। पौराणिक गाथा में राम जन्म, सीता स्वयंवर, वनवास और सीता हरण की कहानी दिखाई गई है। जटायु-रावण युद्ध के साथ पहले भाग का समापन हुआ। अब दर्शकों को इसके दूसरे भाग 'रामायण 2' का इंतजार है जो दिवाली, 2028 में रिलीज होगा। सिनेमैटोग्राफर पंकज कुमार ने बताया कि सीक्वल पर काम जोरों से चल रहा है और 60 फीसदी शूटिंग पूरी हो गई है।