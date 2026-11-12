'रामायण' की ताबड़तोड़ कमाई 500 करोड़ के पार, 7वें दिन 'छावा' से निकली आगे

'रामायण' की ताबड़तोड़ कमाई 500 करोड़ के पार, 7वें दिन 'छावा' से निकली आगे
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: भाग 1' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी है। 5 नवंबर को रिलीज होकर इसने सिनेमाघरों में अब 7 दिन पूरे कर लिए हैं और दमदार दैनिक कमाई के जरिए निर्माताओं की झोली भर रही है। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित पौराणिक गाथा ने 64.85 करोड़ रुपये से बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था। अब घरेलू स्तर पर इसने 500 करोड़ के क्लब में जगह बना ली है। आइए देखें फिल्म की ताजा कमाई।
कमाई
'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने अपनी रिलीज के 7वें दिन 70.65 करोड़ रुपये कमाए हैं।
बुधवार को 19,715 शोज के जरिए इसने हिंदी भाषा से 58 करोड़ कमाए, जबकि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 12.65 करोड़ रुपये हासिल किए। इसके बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 511.10 करोड़ रुपये हो गया है।
विदेशों में, फिल्म ने 7वें दिन 25 करोड़ कमाए, जिससे कुल विदेशी कमाई 323.50 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, वैश्विक कुल कलेक्शन 934.55 करोड़ रुपये हो गया है।
रिकॉर्ड
'छावा' की लाइफटाइम कमाई से आगे निकली 'रामायण'
'रामायण' ने अपनी वर्ल्डवाइड कमाई से विक्की कौशल की 'छावा' का लाइफटाइम कलेक्शन (809 करोड़) पीछे छोड़ दिया है। वहीं, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की 'जेलर 2' (471.65 करोड़) से आगे निकल गई है।
अब इसका लक्ष्य 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (501.01 करोड़) और 'धुरंधर 2' (1,149.30 करोड़) के रिकॉर्ड को ध्वस्त करना होगा।
फिल्म में रणबीर ने श्रीराम का किरदार निभाया है, साई पल्लवी ने माता सीता की भूमिका निभाई है। वहीं, रावण के किरदार में यश हैं।