'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' की ताबड़तोड़ कमाई 500 करोड़ के पार, 7वें दिन 'छावा' से निकली आगे

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Nov 12, 202609:36 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: भाग 1' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी है। 5 नवंबर को रिलीज होकर इसने सिनेमाघरों में अब 7 दिन पूरे कर लिए हैं और दमदार दैनिक कमाई के जरिए निर्माताओं की झोली भर रही है। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित पौराणिक गाथा ने 64.85 करोड़ रुपये से बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था। अब घरेलू स्तर पर इसने 500 करोड़ के क्लब में जगह बना ली है। आइए देखें फिल्म की ताजा कमाई।