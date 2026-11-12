'रामायण' ने 7 दिन में किए 500 करोड़ पार, क्या तोड़ पाएगी 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड?

'धुरंधर 2' सिर्फ 6 दिनों में 545.04 करोड़ रुपये की कमाई करके सबसे आगे चल रही है, जबकि 'रामायण' ने एक हफ्ते में 511.10 करोड़ रुपये कमाए हैं।

वहीं, 'पुष्पा 2: द रूल' के हिंदी वर्जन को इस आंकड़े तक पहुंचने में 11 दिन का समय लगा था। इसके अलावा 'धुरंधर' और 'जवान' जैसी फिल्मों को तो 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त लगा था।

'रामायण' ने दुनियाभर में भी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसने सिर्फ 4 दिनों में 500 करोड़ रुपये की दुनियाभर में कमाई पार कर ली है।

इससे साफ पता चलता है कि फिल्म को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है।