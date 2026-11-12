'रामायण' ने 7 दिन में किए 500 करोड़ पार, क्या तोड़ पाएगी 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड?
फिल्म 'रामायण' ने रिलीज के सिर्फ 7 दिनों के अंदर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
5 नवंबर को रिलीज हुई यह फिल्म भारत में 500 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेजी से छूने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है।
इससे पहले यह मुकाम सिर्फ एक ही फिल्म ने हासिल किया था, 'धुरंधर 2: द रिवेंज', जिसने 6 दिनों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था।
'धुरंधर 2' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे आगे
'धुरंधर 2' सिर्फ 6 दिनों में 545.04 करोड़ रुपये की कमाई करके सबसे आगे चल रही है, जबकि 'रामायण' ने एक हफ्ते में 511.10 करोड़ रुपये कमाए हैं।
वहीं, 'पुष्पा 2: द रूल' के हिंदी वर्जन को इस आंकड़े तक पहुंचने में 11 दिन का समय लगा था। इसके अलावा 'धुरंधर' और 'जवान' जैसी फिल्मों को तो 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त लगा था।
'रामायण' ने दुनियाभर में भी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसने सिर्फ 4 दिनों में 500 करोड़ रुपये की दुनियाभर में कमाई पार कर ली है।
इससे साफ पता चलता है कि फिल्म को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है।