रामायण ने की 221 करोड़ रुपये की कमाई

'रामायण' का दुनियाभर में डंका, 2 दिन में 220 करोड़ रुपये के पार पहुंची कमाई

लेखन सयाली 03:31 pm Nov 07, 202603:31 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और साईं पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का दुनियाभर में डंका बज रहा है। अपनी रिलीज के महज 2 दिनों के अंदर ही इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 220 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। शुक्रवार को घरेलू कमाई में गिरावट के बावजूद फिल्म भारत में 48.05 करोड़ रुपये की शानदार कमाई करने में सफल रही। सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने विदेशों में 35 करोड़ रुपये की कमाई की है।