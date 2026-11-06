'रामायण' से रकुल की अनदेखी झलकियां आईं सामने

'रामायण' से रकुल प्रीत की अनदेखी झलकियां, बोलीं- शूर्पणखा बनने में रोज लगते थे 4 घंटे

लेखन नेहा शर्मा 07:12 pm Nov 06, 202607:12 pm

क्या है खबर?

साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। नितेश तिवारी के निर्देशन और रणबीर कपूर के राम अवतार से सजी ये फिल्म वाल्मीकि के महाकाव्य और रामचरितमानस पर आधारित है। फिल्म में शूर्पणखा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने अब इस यात्रा को लेकर एक बेहद भावुक नोट साझा किया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर करते हुए फिल्म के निर्माताओं का दिल से आभार व्यक्त किया है।