'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 6वें दिन दिखाया दम, दुनियाभर में कमाई 800 करोड़ के पार

लेखन ज्योति सिंह 10:00 am Nov 11, 202610:00 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: भाग 1' बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। वीकेंड पर जो कसर अधूरी रह गई थी, वो यह फिल्म कारोबारी दिनों में पूरा करती नजर आ रही है। कलेक्शन में शानदार उछाल देखने को मिली है। आलम यह है कि इसने विश्व स्तर पर तहलका मचाते हुए 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे भारत से लेकर विदेशों तक शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। आइए देखें फिल्म का ताजा कलेक्शन।