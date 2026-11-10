'रामायण' का दमदार कलेक्शन जारी

रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 5वें दिन रचा इतिहास, तोड़ दिया 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:33 am Nov 10, 202609:33 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की 'रामायण: भाग 1' दिवाली के अवसर पर 5 नवंबर को रिलीज हुई। वीकेंड पर दमदार कारोबार कलेक्शन करने के बाद, इस पौराणिक महाकाव्य ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं रही होगी। इसने सोमवार की परीक्षा न सिर्फ पास की, बल्कि धुंआधार कमाई करते हुए 5वें दिन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ 'धुरंधर 2' और 'पठान' समेत कई फिल्में पिछड़ गईं।