अभिनेत्री निक्की तंबोली को हुआ डेंगू, सोशल मीडिया पर खुद दी जानकारी
क्या है खबर?
छोटे पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री और 'बिग बॉस 14' की प्रतियोगी निक्की तंबोली से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे उनके प्रशंसक परेशान हो जाएंगे। दरअसल, निक्की को डेंगू हो गया है। अभिनेत्री ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी अपने प्रशंसकों को दी है। निक्की ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'डेंगू पॉजिटिव'। प्रशंसक अभिनेत्री की सेहत को लेकर चिंतित हो गए हैं और उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।
तबियत
निक्की की तबीयत नहीं है ठीक
निक्की की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और उनमें डेंगू जैसे लक्षण थे। बीते दिनों उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्हें 103.6 डिग्री का बुखार है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपनी जांच करवाई और जांच में पता चला कि उन्हें डेंगू है। डॉक्टरों ने निक्की को आराम करने की सलाह दी है। वह अपने घर पर आराम कर रही हैं। काम के मोर्च पर बात करें तो निक्की जल्द ही पंजाबी फिल्म 'बदनाम' में नजर आएंगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#NikkiTamboli #dengue pic.twitter.com/cEsozPcpGF— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 31, 2025