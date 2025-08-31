अभिनेत्री निक्की तंबोली को हुआ डेंगू, सोशल मीडिया पर खुद दी जानकारी

तबियत

निक्की की तबीयत नहीं है ठीक

निक्की की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और उनमें डेंगू जैसे लक्षण थे। बीते दिनों उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्हें 103.6 डिग्री का बुखार है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपनी जांच करवाई और जांच में पता चला कि उन्हें डेंगू है। डॉक्टरों ने निक्की को आराम करने की सलाह दी है। वह अपने घर पर आराम कर रही हैं। काम के मोर्च पर बात करें तो निक्की जल्द ही पंजाबी फिल्म 'बदनाम' में नजर आएंगी।