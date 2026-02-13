रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर चोपड़ा का निधन, लंबी बीमारी के बाद थमीं सांसें

दुखद पिछले 10-12 सालों से बीमार चल रहे थे आनंद मिली जानकारी के मुताबिक, आनंद सागर पिछले 10-12 वर्षों से गंभीर रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। वो पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। लंबी बीमारी और शारीरिक कष्टों के बावजूद उन्होंने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन 13 फरवरी, 2026 को 84 वर्ष की आयु में उन्होंने दम तोड़ दिया। आनंद का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस हिंदू श्मशान भूमि में विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ।

लोकप्रियता पिता की विरासत और रचनात्मक योगदान आनंद सागर चोपड़ा ने अपने पिता, महान फिल्मकार रामानंद सागर की गौरवशाली विरासत को न केवल संभाला, बल्कि उसे आगे बढ़ाने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रामानंद सागर द्वारा स्थापित ऐतिहासिक और पौराणिक धारावाहिकों की समृद्ध परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुँचाने का सराहनीय प्रयास किया। प्रोडक्शन और रचनात्मक क्षेत्र में अपनी गहरी समझ और तकनीकी कौशल के कारण वो फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहद सम्मानित नाम थे।

Advertisement

शोक सागर परिवार में शोक की लहर, 1 साल में 2 बड़े सहारे चले गए दिग्गज फिल्मकार और 'रामायण' के रचयिता रामानंद सागर और उनकी पत्नी लीलावती सागर के कुल 5 बच्चे थे। सागर परिवार पिछले कुछ समय से कठिन दौर से गुजर रहा है। पिछले साल अगस्त में आनंद के भाई प्रेम सागर ने दुनिया को अलविदा कहा था। 1 साल के भीतर दो स्तंभों के चले जाने से परिवार और इंडस्ट्री में शोक व्याप्त है। आनंद सागर के जाने के बाद अब परिवार में उनके भाई मोती सागर और बहन सरिता सागर हैं

Advertisement