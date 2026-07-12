राम कपूर का 13 की उम्र में यौन उत्पीड़न, बोले- समझ नहीं आया चिल्लाऊं या सहूं

खुलासा

एविक्शन से बचने के लिए राम ने बयां किया बचपन का गहरा सदमा

राम कपूर को 'लॉक अप' सीजन 2 के हालिया एपिसोड में खुद को एविक्शन (बेघर होने) से बचाने के लिए अपने एक राज का खुलासा करना पड़ा। अभिनेता के बोर्डिंग स्कूल में 13 साल की उम्र में यौन उत्पीड़न का शिकार होने के खुलासे ने होस्ट फराह खान, प्रतियोगी सूफी मोतीवाला, हर्षद चोपड़ा, धीरज धूपर और अन्य लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। शो से सामने आया राम का ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है।