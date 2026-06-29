राम कपूर के विवादित बोल पड़े महंगे, 'लॉक अप' पर ऐसे दी सफाई

जियो हॉटस्टार ने राम की जगह मोना को क्यों उतारा?

'मिस्त्री' के प्रमोशन के दौरान, राम पर आरोप लगे थे कि उन्होंने एक पुरुष सहकर्मी को किस करने के बारे में मजाक किया और उनके बैकग्राउंड को लेकर भी कुछ टिप्पणियां कीं।

उन्होंने एक महिला क्रू मेंबर के कपड़ों पर भी टिप्पणी की, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना हुई। जब इस मामले पर औपचारिक शिकायतें दर्ज हुईं, तो जियो हॉटस्टार ने काम के माहौल में सम्मान बनाए रखने के लिए इंटरव्यू के लिए राम की जगह मोना सिंह को ले लिया।

इसके अलावा, उनके एक पुराने इंटीमेट सीन को लेकर की गई टिप्पणियों की भी चर्चा थीं, लेकिन बाद में निर्माता एकता कपूर ने साफ किया कि वे टिप्पणियां राम के लिए नहीं थी।