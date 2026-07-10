फराह खान का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- 'लॉक अप' ने 'बिग बॉस' को भी पछाड़ा

फराह ने रितेश के साथ अपनी दोस्ती पर की बात

फराह बताती हें कि जब राम कपूर और शिवांगी जोशी जैसी 15 मशहूर हस्तियां एक भारी दबाव वाले जेल जैसे माहौल में बंद होती हें, तो शो की असलियत जल्द ही सामने आ जाती है।

यहां रिश्ते बदलते हें, गहरे राज खुलते हैं, और हर किसी को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हें।

फराह को रितेश के साथ काम करना भी बेहद पसंद है और उनका कहना है कि दोनों की दोस्ती से सेट पर सारा काम आसान हो जाता है।

अगर आप यह एक्शन देखना चाहते हैं, तो नए एपिसोड नेटफ्लिक्स पर हर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे स्ट्रीम होते हें।