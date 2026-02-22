राम गोपाल वर्मा ने 'टॉक्सिक'-'धुरंधर 2' के बीच निकाला ऐसा अंतर, भड़क उठेंगे यश के फैंस 

भिड़ंत छोटे योद्धा और विशाल दानव के बीच महायुद्ध वर्मा ने एक्स पर लिखा, 'Dhuroxic PARK...। नहीं, मैं यहां 19 मार्च को रिलीज होने वाली 2 बड़ी फिल्मों 'धुरंधर 2' और टॉक्सिक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दरअसल भारतीय सिनेमा के भव्य अखाड़े में फटने वाले एक ऐसे पौराणिक मूलरूप की बात कर रहा हूं, जिसे पहले कभी देखा या अनुभव नहीं किया गया है। ये 'डेविड और गोलियथ' (एक छोटे योद्धा और एक विशाल दानव) के बीच होने वाले महायुद्ध जैसा है।'

टकराव जंग भाषा या राज्यों की नहीं, बल्कि सिनेमा की शैलियों की है निर्देशक ने लिखा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि Dhuroxic की ये जंग उत्तर बनाम दक्षिण के बारे में नहीं है और ना ही ये बॉलीवुड बनाम कन्नड़ सिनेमा की लड़ाई है। दरअसल, ये 2 'संस्कृतियों' के बीच का एक भीषण मुकाबला है। क्षेत्रों की संस्कृति नहीं, बल्कि 'सिनेमा' की संस्कृति। वर्मा ने स्पष्ट किया कि इसे भाषा या राज्यों की लड़ाई ना समझें, बल्कि ये 2 अलग-अलग फिल्म मेकिंग स्टाइल और कहानी कहने के तरीकों के बीच का टकराव है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट THE #Dhuroxic PARK

NO, I am not talking about TWO BIG FILMS #Dhurandhar2 and #Toxic releasing on March 19th. I am actually talking about a NEVER BEFORE SEEN or EXPERIENCED mythical archetype EXPLODING in the GRAND ARENA of INDIAN CINEMAS.

It is a BATTLE between DAVID AND GOLIATH… — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 22, 2026

निशाना 'KGF 2' लोकल है और 'टॉक्सिक' दर्शकों को मंदबुद्धि मानती है- वर्मा वर्मा के मुताबिक, 'धुरंधर' के निर्माता दर्शकों की बुद्धि का सम्मान करते हैं, जबकि 'टॉक्सिक' के निर्माता दर्शकों को बेवकूफ समझते हैं। उन्होंने लिखा, 'दोनों के बीच मुख्य अंतर ये है कि 'धुरंधर' दर्शकों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करती है और 'टॉक्सिक' उनकी मंदबुद्धि का अनुमान लगाती है। 'KGF 2' एक 'लोकल' फिल्म थी, जिसने जनता की 'मंदबुद्धि' को निशाना बनाया था, जबकि 'धुरंधर' ने जनता की 'बुद्धिमत्ता' को लक्ष्य बनाया। इसी वजह से ये फिल्म 'ग्लोबल' (वैश्विक) बन सकी।'