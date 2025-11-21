राजामौली के भगवान हनुमान वाले बयान पर भड़का विवाद, राम गोपाल वर्मा ने दिया करारा जवाब

निर्देशक एसएस राजामौली यूं तो अपनी फिल्मों और उम्दा निर्देशन को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने भगवान हनुमान को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया था। मामला इतना बढ़ गया कि बात पुलिस थाने तक पहुंच गई थी। राजामौली की टिप्पणी को लेकर अब भी लोग उन पर तंज कस रहे हैं। अब इस मामले में जाने-माने निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने राजामौली का समर्थन किया है।

बयान सबसे पहले जानिए क्या बोले थे राजामौली? 'वाराणसी' के टीजर लॉन्च इवेंट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस पर राजामौली बोले थे कि उनके पिता और पत्नी भगवान हनुमान के बड़े भक्त हैं, लेकिन उन्हें खुद भगवान में बिल्कुल यकीन नहीं है। राजामौली ने कहा कि उन्हें गुस्सा आया और सोचने लगे कि क्या ऐसे हनुमान उनकी मदद कर रहे हैं? राजामौली के पिता ने कहा था कि सफलता के लिए हनुमान जी पर भरोसा करो, लेकिन राजामौली उनकी ये बात सुनकर गुस्सा हो गए थे।

समर्थन वर्मा ने किया राजामौली का बचाव वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए राजामौली का बचाव किया। उन्होंने आलोचकों को याद दिलाया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता देता है, जिसमें ये अधिकार भी शामिल है कि कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास न रखे। वर्मा ने उन लोगों को खुली चुनौती दी, जो पूछ रहे हैं कि अगर राजामौली भगवान में विश्वास नहीं करते तो वो धार्मिक फिल्मों का निर्माण क्यों करते हैं।

पोस्ट भारत में नास्तिक होना कोई अपराध नहीं- राम गोपाल वर्मा वर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर इसे सही मान लें तो जो फिल्मकार गैंगस्टर फिल्में बनाते हैं, उन्हें भी गैंगस्टर होना चाहिए और जो हॉरर फिल्में बनाते हैं, उन्हें क्या भूत होना चाहिए। किसी का विश्वास यह तय नहीं करता कि वो कौन-सी या किस विषय पर फिल्म बनाएगा। भारत में नास्तिक होना कोई अपराध नहीं है। निर्देशक ने साफ कहा कि फिल्म की कहानी, शैली और विषय किसी के व्यक्तिगत धर्म या विश्वास से निर्धारित नहीं होती।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए निर्देशक का पोस्ट In the context of all the venom being spewed by the so called believers on @ssrajamouli they should know that being an atheist in India is not a crime . Article 25 of the Constitution protects the right to not believe

