दीपक चाहर की बहन मालती का छलका दर्द (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@maltichahar)

'बिग बॉस 19': दीपक चाहर की बहन मालती का छलका दर्द, बोलीं- मैंने बहुत त्याग किए

लेखन ज्योति सिंह 05:16 pm Nov 21, 202505:16 pm

क्या है खबर?

टीवी का चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने फिनाले से बस 3 हफ्ते दूर है। घर में कुल 9 सदस्य बचे हैं, जिनमें एक नाम मालती चाहर का है जो भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं। वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी मालती, फैमिली वीक के दौरान अपनी निजी जिंदगी से जुड़े खुलासे को लेकर चर्चा में आ गई हैं। ताजा एपिसोड में उन्होंने बताया कि कैसे क्रिकेटर भाई दीपक के लिए बचपन से उन्होंने कई त्याग किए हैं।