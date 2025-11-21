'बिग बॉस 19': दीपक चाहर की बहन मालती का छलका दर्द, बोलीं- मैंने बहुत त्याग किए
क्या है खबर?
टीवी का चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने फिनाले से बस 3 हफ्ते दूर है। घर में कुल 9 सदस्य बचे हैं, जिनमें एक नाम मालती चाहर का है जो भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं। वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी मालती, फैमिली वीक के दौरान अपनी निजी जिंदगी से जुड़े खुलासे को लेकर चर्चा में आ गई हैं। ताजा एपिसोड में उन्होंने बताया कि कैसे क्रिकेटर भाई दीपक के लिए बचपन से उन्होंने कई त्याग किए हैं।
नजरअंदाज
मालती को किया जाता था नजरअंदाज
'बिग बॉस 19' के फैमिली वीक में, प्रतियोगी प्रणित मोरे के भाई ने मालती से पूछा कि क्या उन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी है। इस पर मालती कहती हैं, "बचपन से मेरे आसपास क्रिकेट का बहुत बोलबाला रहा है। मेरा परिवार, खासकर मेरे पिता और भाई, सिर्फ क्रिकेट के लिए ही जीते थे। वह चलते, सोते और क्रिकेट के बारे में ही बातें करते थे। मेरी तो बातें ही नहीं होती थीं, कि मुझे जिंदगी में क्या करना है?"
दीपक
मालती से मिलने पहुंचे भाई दीपक
'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो आया है, जिसमें मालती के भाई दीपक उनसे मिलने घर के अंदर आए हैं। इस दौरान क्रिकेटर ने घरवालों के सामने अपनी बहन की टांग खींची। उन्होंने मजाक में कहा कि वह अपनी बहन के हाथ से बना खाना खाकर ही शो से वापस जाएंगे। दीपक के मुताबिक, घर में मालती रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर भी उन्हें नहीं खिलाती हैं। भाई-बहन की दिल छूने वाली बॉन्डिंग दर्शकों को काफी पसंद आ रही है।
Deepak Chahar ne aate hi kholi Malti ki pol, bhaai-behen ke yeh qisse sunnke bright hua ghar ka maahaul. 😍😂— JioHotstar Reality (@HotstarReality) November 21, 2025
Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par.
