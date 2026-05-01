फिल्म 'पेड्‌डी' की नई रिलीज तारीख का ऐलान

फिल्म 'पेड्‌डी' को मिली नई रिलीज तारीख, अब राम चरण और वरुण का होगा टकराव

लेखन ज्योति सिंह 07:28 pm May 01, 202607:28 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्‌डी' एक बार फिर चर्चा में हैं। निर्माताओं ने 1 मई को आधिकारिक ऐलान करते हुए आखिरकार इसकी नई रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। पहले फिल्म अप्रैल में रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन निर्देशक बुची बाबू सना ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने बची हुई शूटिंग का हवाला देते हुए रिलीज को स्थगित करने ऐलान किया था। हालांकि, अब 'पेड्‌डी' को जून में रिलीज किया जाएगा।