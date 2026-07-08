राम चरण के फैंस हो जाएं तैयार, इस तारीख से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी 'पेड्डी'

'पेड्डी' की कहानी

बची बाबू सन्ना के निर्देशन में बनी फिल्म 'पेड्डी' एक आदिवासी एथलीट की कहानी है। वो एथलीट भेदभाव, चोट और मुश्किलों से लड़ते हुए एक पैरा-एथलीट बनता है। अपनी इस यात्रा में वो अपने गांव का नाम रोशन करता है और जमीनी स्तर पर खेलों में बदलाव भी लाता है। फिल्म में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और बोमन ईरानी भी अहम भूमिकाओं में हैं। एआर रहमान ने फिल्म का संगीत दिया है और दक्षिण भारत में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने से ये फिल्म और भी ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी।