राम चरण के फैंस हो जाएं तैयार, इस तारीख से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी 'पेड्डी'
सुपरस्टार राम चरण के फैंस के लिए एक बेहद रोमांचक खबर है। उनकी ब्लॉकबस्टर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' 9 जुलाई को सीधे नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है। OTT पर फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 5 मिनट रखा गया है, जो कि इसके ओरिजिनल थिएटर वाले वर्जन से थोड़ा छोटा है।
'पेड्डी' की कहानी
बची बाबू सन्ना के निर्देशन में बनी फिल्म 'पेड्डी' एक आदिवासी एथलीट की कहानी है। वो एथलीट भेदभाव, चोट और मुश्किलों से लड़ते हुए एक पैरा-एथलीट बनता है। अपनी इस यात्रा में वो अपने गांव का नाम रोशन करता है और जमीनी स्तर पर खेलों में बदलाव भी लाता है। फिल्म में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और बोमन ईरानी भी अहम भूमिकाओं में हैं। एआर रहमान ने फिल्म का संगीत दिया है और दक्षिण भारत में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने से ये फिल्म और भी ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी।