IPL के बाद मचेगा राम चरण का शोर, इस दिन पर्दे पर दस्तक देगी फिल्म 'पेड्डी' मनोरंजन May 01, 2026

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज डेट सामने आ गई है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित यह फिल्म 4 जून, 2026 को यानी IPL खत्म होने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वृद्धि सिनेमाज और मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम किरदारों में हैं। एआर रहमान के संगीत ने फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।