जाह्नवी कपूर के आपत्तिजनक शॉट्स देख बीच में आए राम चरण

जाह्नवी कपूर के बदतर शॉट्स देख निर्देशक पर चिल्लाए थे राम चरण- बस बहुत हुआ?

लेखन नेहा शर्मा 11:46 am Jun 07, 202611:46 am

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' रिलीज के बाद से ही विवादों में है। सोशल मीडिया पर जाह्नवी की अब एक कथित चैट लीक हुई है, जिसमें फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए एक वाकये का जिक्र है। इस लीक चैट के मुताबिक, फिल्म के सेट पर जाह्नवी के शरीर के कुछ खास क्लोजअप कैमरा शॉट्स लिए जा रहे थे, जिस पर अभिनेता राम चरण ने कड़ी आपत्ति जताते हुए निर्देशक को फटकार लगाई थी।