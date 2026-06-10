राम चरण की 'पेड्डी' ने कमाए 315 करोड़, पर विवादों के आगे झुके फिल्म के निर्देशक

'पेड्डी' के निर्देशक ने मांगी माफी किया ये बड़ा वादा

फिल्म में पहलवान का किरदार निभाने के लिए राम ने महीनों तक कड़ी कुश्ती की ट्रेनिंग ली और इस दौरान उन्हें कई बार चोटें भी लगीं।

उन्होंने तेलंगाना के कुश्तीबाजों और दंगल फिल्म के कोच के साथ मिलकर बहुत पसीना बहाया है, लेकिन कुछ दर्शकों ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर अपनी आपत्ति जताई है।

खास तौर पर उन दृश्यों पर जहां बिना सहमति के रोमांटिक हरकतें दिखाई गई हैं और जाह्नवी के किरदार को केवल एक वस्तु की तरह पेश किया गया है। इन आलोचनाओं के बाद फिल्म के निर्देशक बुची बाबू सना ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।

उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे दर्शकों की चिंताओं को दूर करने के लिए फिल्म में बदलाव करेंगे। यह सब तब हो रहा है जब 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमाकेदार कमाई जारी रखे हुए है।