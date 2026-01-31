अफ्रीकी देश कांगो में भीषण हादसा, खदान ढहने से 200 से ज्यादा की मौत
क्या है खबर?
अफ्रीकी देश पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के पूर्वी हिस्से रुबाया में खदान ढहने से कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। खबरों के अनुसार, यह खदान बारिश के चलते बुधवार को ढह गई थी और शुक्रवार तक मृतकों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई। स्थानीय गवर्नर के प्रवक्ता लुबुम्बा कंबेरे मुयिसा ने रॉयटर्स को बताया कि भूस्खलन में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें मजदूर, बच्चे और बाजार में सब्जी-फल बेचने वाली महिलाएं शामिल हैं।
हादसा
शव निकालने का काम अभी भी जारी
यह खदान उत्तरी किवू प्रांत की राजधानी गोमा से लगभग 60 किलोमीटर रुबाया में स्थित है। मुयिसा के अनुसार, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, जिससे जमीन कमजोर हो गई है। जब लोग खदान में काम कर रहे थे, तभी अचानक जमीन धंस गई और लोग जिंदा दफन हो गए। अधिकारियों के अनुसार, कुछ शव बरामद किए गए हैं और तलाशी अभियान जारी है। 20 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
खदान
खदान में कीमती धातु कोल्टन का होता है खनन
रुबाया प्रांत दुनिया के लगभग 15 प्रतिशत कोल्टन का उत्पादन करता है। इसे रिफाइन कर 'टैंटलम' निकाला जाता है, जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, एयरोस्पेस पार्ट्स और गैस टरबाइन में इस्तेमाल होने वाली एक बेशकीमती धातु है। लगभग हर आधुनिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि चंद पैसों के लिए स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर कोल्टन का खनन करते हैं। फिलहाल इस इलाकों पर विद्रोही समूह का कब्जा है।