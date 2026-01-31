कांगो में खदान ढहने से 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं

अफ्रीकी देश कांगो में भीषण हादसा, खदान ढहने से 200 से ज्यादा की मौत

लेखन आबिद खान 10:26 am Jan 31, 202610:26 am

क्या है खबर?

अफ्रीकी देश पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के पूर्वी हिस्से रुबाया में खदान ढहने से कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। खबरों के अनुसार, यह खदान बारिश के चलते बुधवार को ढह गई थी और शुक्रवार तक मृतकों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई। स्थानीय गवर्नर के प्रवक्ता लुबुम्बा कंबेरे मुयिसा ने रॉयटर्स को बताया कि भूस्खलन में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें मजदूर, बच्चे और बाजार में सब्जी-फल बेचने वाली महिलाएं शामिल हैं।