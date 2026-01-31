ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष पर्यटन उड़ानें रोकी, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजन अपने अंतरिक्ष पर्यटन रॉकेट की उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक रही है, ताकि चंद्र मिशनों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। कंपनी ने कहा कि मानव चंद्र क्षमताओं के विकास को और तेज करने के लिए न्यू शेफर्ड की उड़ानों को 2 साल के लिए रोक रही है। यह एक रीयूजेबल रॉकेट है, जिसने अंतरिक्ष की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा कारमन रेखा के पार दर्जनों मनुष्यों को भेजा है।
वजह
इस कारण उठा रही यह कदम
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालने के बाद से नासा पर दबाव डाला है कि वह उनके दूसरे कार्यकाल के अंत से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजे। इससे स्पेस-X के अलावा अन्य कंपनियों के लिए भी इन मिशनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का रास्ता खुल गया है। पिछले साल ब्लू ओरिजन ने अपने विशाल न्यू ग्लेन रॉकेट का उपयोग करके 2 मानवरहित कक्षीय उड़ानें सफलतापूर्वक पूरी कीं, जो न्यू शेफर्ड की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है।
न्यू शेफर्ड
कैसा है कंपनी का पर्यटन रॉकेट?
एक दशक से पहले न्यू शेफर्ड ने पहली उड़ान भरी थी और यह अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी करने वाला पहला रॉकेट बन गया। स्पेस-X के फाल्कन 9 के विपरीत न्यू शेफर्ड रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। यह अंतरिक्ष कैप्सूल में यात्रियों को लगभग 4 मिनट तक भारहीनता का अनुभव प्रदान करती है। इस रॉकेट ने 38 बार उड़ान भरी और 98 मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जा चुका है।