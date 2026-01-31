ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष पर्यटन उड़ानें रोकी, जानिए क्या है वजह

ब्लू ओरिजन चंद्र मिशन को लेकर पर्यटन उड़ानों को रोक रही है

क्या है खबर?

जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजन अपने अंतरिक्ष पर्यटन रॉकेट की उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक रही है, ताकि चंद्र मिशनों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। कंपनी ने कहा कि मानव चंद्र क्षमताओं के विकास को और तेज करने के लिए न्यू शेफर्ड की उड़ानों को 2 साल के लिए रोक रही है। यह एक रीयूजेबल रॉकेट है, जिसने अंतरिक्ष की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा कारमन रेखा के पार दर्जनों मनुष्यों को भेजा है।