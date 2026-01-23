एआर रहमान की धुन पर थिरकेंगी मृणाल ठाकुर, 'पेड्डी' में साल का सबसे बड़ा डांस नंबर

एआर रहमान की धुन पर थिरकेंगी मृणाल ठाकुर, 'पेड्डी' में साल का सबसे बड़ा डांस नंबर
क्या है खबर?
सुपरस्टार राम चरण की बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म 'पेड्डी' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और ये जुड़ा है 'सीता रामम' स्टार मृणाल ठाकुर से। चर्चा है कि फिल्म के एक खास और बेहद धमाकेदार गाने के लिए निर्माताओं ने मृणाल से संपर्क किया है। इससे भी रोमांचक बात ये है कि मृणाल को इस गाने के जरिए ऑस्कर विजेता और दिग्गज संगीतकार एआर रहमान की धुन पर थिरकने का एक सुनहरा मौका मिलने जा रहा है।
तिकड़ी
राम चरण, मृणाल और रहमान की जबरदस्त जुगलबंदी
OTT प्ले को फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि फिल्म के स्पेशल डांस नंबर के लिए मृणाल से संपर्क किया गया है। मृणाल और राम चरण का पहली बार साथ आना न केवल फिल्म को प्रभावशाली बनाएगा, बल्कि ये दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी साबित होगा। राम चरण के जबरदस्त डांस, मृणाल की अदाओं का कमाल और एआर रहमान के संगीत एक साथ मिलकर बड़े पर्दे पर इस गाने को बेहद यादगार बना देगा।
चर्चा
साल का सबसे चर्चित डांस नंबर?
'पेड्डी' में पहली बार राम चरण और जाह्नवी कपूर साथ नजर आएंगे। दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री देखने का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर के साथ 'देवरा' के बाद जाह्नवी के लिए ये साउथ का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब फिल्म से मृणाल भी जुड़ गई हैं तो इसे लेकर दर्शकों का उत्साह दोगुना हो गया है। बताया जा रहा है कि ये इस साल का सबसे बड़ा डांस नंबर होगा।
रिलीज
कब रिलीज होगी 'पेड्डी'?
बुच्ची बाबू सना के निर्देशन में बन रही 'पेड्डी' की लगभग 80 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है। निर्माताओं ने इसके लिए 27 मार्च, 2026 की तारीख तय की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिल्म के टलने की खबरें सामने आ रही हैं। चर्चा है कि अगर 'पेड्डी' इस तारीख से पीछे हटती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' सबसे आगे है। बहरहाल, 'पेड्डी' की रिलीज पर सस्पेंस बरकरार है।