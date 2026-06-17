राम चरण की 'पेड्डी' ने 300 करोड़ का आंकड़ा किया पार, अब कमाई के बंटवारे को लेकर बढ़ा विवाद?
4 जून को रिलीज हुई राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' ने दुनिया भर में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, लेकिन पर्दे के पीछे, फिल्म की रिलीज को लेकर निर्माताओं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमाघरों के मालिकों के बीच कमाई के बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
तेलंगाना एक्जिबिटर्स एसोसिएशन ने पुराने किराया प्रणाली की जगह नए लाभ-बंटवारे के मॉडल की मांग की है, जबकि तेलुगू फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (TFCC) ने इस बदलाव को लागू करने के लिए और समय मांगा है।
'पेड्डी' ने 11 दिनों में कमए इतने करोड़
यह विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा था और 'पेड्डी' के सिनेमाघरों में आने से पहले TFCC के राजस्व मॉडल में बदलाव का मुद्दा अभी तक हल नहीं हो पाया है।
निर्माता वेंकट सतीश किलरू का कहना है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए टिकटों की कीमतों और मुनाफे के बंटवारे से जुड़ी अहम बैठकों में उन्हें बुलाया ही नहीं गया।
उनका कहना है कि ये फैसले पहले के समझौतों के खिलाफ हैं। मामले को और पेचीदा बनाते हुए, निर्माताओं का दावा है कि 'पेड्डी' ने 11 दिनों में 393 करोड़ कमाए। हालांकि, व्यापार से जुड़े सूत्रों के अनुसार 14 दिनों में यह आंकड़ा सिर्फ 317.12 करोड़ रहा है।
पर्दे के पीछे इतना विवाद होने के बावजूद, दर्शक अभी भी भारी संख्या में सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं।