राम चरण की 'पेड्डी' ने 300 करोड़ का आंकड़ा किया पार, अब कमाई के बंटवारे को लेकर बढ़ा विवाद?

'पेड्डी' ने 11 दिनों में कमए इतने करोड़

यह विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा था और 'पेड्डी' के सिनेमाघरों में आने से पहले TFCC के राजस्व मॉडल में बदलाव का मुद्दा अभी तक हल नहीं हो पाया है।

निर्माता वेंकट सतीश किलरू का कहना है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए टिकटों की कीमतों और मुनाफे के बंटवारे से जुड़ी अहम बैठकों में उन्हें बुलाया ही नहीं गया।

उनका कहना है कि ये फैसले पहले के समझौतों के खिलाफ हैं। मामले को और पेचीदा बनाते हुए, निर्माताओं का दावा है कि 'पेड्डी' ने 11 दिनों में 393 करोड़ कमाए। हालांकि, व्यापार से जुड़े सूत्रों के अनुसार 14 दिनों में यह आंकड़ा सिर्फ 317.12 करोड़ रहा है।

पर्दे के पीछे इतना विवाद होने के बावजूद, दर्शक अभी भी भारी संख्या में सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं।