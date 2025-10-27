फिल्म 'राम और श्याम' पर आया अपडेट

'राम और श्याम' पर आया बड़ा अपडेट, अनीस बज्मी इन सितारों पर लगा सकते हैं दांव

लेखन ज्योति सिंह 11:54 am Oct 27, 202511:54 am

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक अनीस बज्मी कॉमेडी ड्रामा फिल्मों से हमेशा दर्शकों का मनाेरंजन करते आए हैं। उनकी फिल्म 'नो एंट्री में एंट्री' का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। ये साल 2005 में आई फिल्म 'नो एंट्री' का सीक्वल है, जिसमें वरुण धवन और अर्जुन कपूर नजर आएंगे। इस बीच, नया अपडेट आया है कि अनीस इसे बनाने से पहले अपनी दूसरी फिल्म 'राम और श्याम' पर काम शुरू करेंगे। फिल्म के सितारों को लेकर बड़ा अपडेट आया है।