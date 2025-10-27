LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'राम और श्याम' पर आया बड़ा अपडेट, अनीस बज्मी इन सितारों पर लगा सकते हैं दांव
'राम और श्याम' पर आया बड़ा अपडेट, अनीस बज्मी इन सितारों पर लगा सकते हैं दांव
फिल्म 'राम और श्याम' पर आया अपडेट

'राम और श्याम' पर आया बड़ा अपडेट, अनीस बज्मी इन सितारों पर लगा सकते हैं दांव

लेखन ज्योति सिंह
Oct 27, 2025
11:54 am
क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक अनीस बज्मी कॉमेडी ड्रामा फिल्मों से हमेशा दर्शकों का मनाेरंजन करते आए हैं। उनकी फिल्म 'नो एंट्री में एंट्री' का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। ये साल 2005 में आई फिल्म 'नो एंट्री' का सीक्वल है, जिसमें वरुण धवन और अर्जुन कपूर नजर आएंगे। इस बीच, नया अपडेट आया है कि अनीस इसे बनाने से पहले अपनी दूसरी फिल्म 'राम और श्याम' पर काम शुरू करेंगे। फिल्म के सितारों को लेकर बड़ा अपडेट आया है।

कास्ट

ये सितारे फिल्म के सबसे बड़े दावेदार 

मिड- डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अनीस 'राम और श्याम' पर अगले साल 2026 से काम शुरू करेंगे। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन को दावेदार माना जा रहा है। चर्चा है कि फिल्म में डबल रोल का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। सूत्र ने कहा, "अनीस कुछ समय से इस कॉन्सेप्ट पर विचार कर रहे थे। उनका मकसद क्लासिक फिल्म का रीमेक बनाना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए इस दोहरे विषय को नए सिरे से प्रस्तुत करना है।"

शेड्यूल

शाहिद कपूर का नाम भी चर्चा में

रिपोर्ट के मुताबिक, कार्तिक काे 'राम और श्याम' का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन उनका आगे का शेड्यूल काफी व्यस्त है। अभिनेता 'नागजिला', 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' और श्रीलीला के साथ एक रोमांटिक फिल्म का हिस्सा हैं। उधर, रणबीर और रणवीर भी व्यस्त हैं। सूत्र का कहना है कि अनीस के दिमाग में दूसरा नाम शाहिद कपूर का है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो, फरवरी के अंत तक शूटिंग शुरू हो सकती है।