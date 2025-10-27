'एक दीवाने की दीवानियत' को वीकेंड का नहीं मिला फायदा, फिर भी तोड़े ये 3 रिकॉर्ड

'एक दीवाने की दीवानियत' को वीकेंड का नहीं मिला फायदा, फिर भी तोड़े ये 3 रिकॉर्ड
क्या है खबर?
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की राेमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। दर्शकाें का मनोरंजन करने उतरी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है। हालांकि, प्रशंसकों से साकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल करने के बावजूद फिल्म को वीकेंड का कुछ खास फायदा मिलता दिखा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ठीक-ठाक कमाई जारी रखते हुए भी 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 3 रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं।
कमाई
वीकेंड पर हुई कुल इतनी कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अपने पहले वीकेंड पर छठे दिन कुल 6.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म ने 5वें दिन 6.25 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़, दूसरे दिन 7.75 करोड़ और पहले दिन 9 करोड़ रुपये बटोरे थे। देखा जाए तो, हर्षवर्धन और सोनम की फिल्म के पिछले दिनों के कलेक्शन में कुछ खास फर्क नहीं है। कुल 6 दिनों में फिल्म ने 41.25 करोड़ रुपये कमाए हैं।
रिकॉर्ड
फिल्म ने इन 3 रिकॉर्ड को किया ध्वस्त
कथित 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'एक दीवाने की दीवानियत' ने पहले ही अपने बजट से ज्यादा वसूल कर हिट फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। इसके अलावा फिल्म ने 3 रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिए हैं। हर्षवर्धन की फिल्म ने जॉन अब्राहम की 'द डिप्लोमैट' (38.97 करोड़), काजोल की 'मां' (36.27 करोड़) और शाहिद कपूर की 'देवा' (34.37 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका अगला टारगेट 'सन ऑफ सरदार 2' (47.03 करोड़) है।