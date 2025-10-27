'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@harshvardhanrane)

'एक दीवाने की दीवानियत' को वीकेंड का नहीं मिला फायदा, फिर भी तोड़े ये 3 रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 11:14 am Oct 27, 202511:14 am

क्या है खबर?

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की राेमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। दर्शकाें का मनोरंजन करने उतरी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है। हालांकि, प्रशंसकों से साकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल करने के बावजूद फिल्म को वीकेंड का कुछ खास फायदा मिलता दिखा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ठीक-ठाक कमाई जारी रखते हुए भी 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 3 रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं।