'थलाइवर 173' से निर्देशक ने खींचे कदम (तस्वीर: एक्स/@KamalHaasan)

रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म 'थलाइवर 173' को झटका, निर्देशक ने लिया ये फैसला

लेखन ज्योति सिंह
Nov 13, 2025
05:30 pm
दक्षिण सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म 'थलाइवर 173' की घोषणा कुछ दिन पहले की गई थी। दोनों अभिनेताओं का एक प्रोजेक्ट में जुड़ना किसी तोहफे से कम नहीं है। जहां रजनीकांत फिल्म में अभिनय करने वाले हैं, तो वहीं कमल बतौर निर्माता इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। 'थलाइवर 173' का निर्देशन सुंदर सी करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सोशल मीडिया पर प्रेस नोट साझा करते हुए उन्होंने फैसले का ऐलान किया।

सोशल मीडिया पर जारी प्रेस नोट में निर्देशक सुंदर की ओर से कहा गया, 'कुछ ऐसी वजह है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए मुझे यह मुश्किल फैसला लेना पड़ रहा है। मैं 'थलाइवर 173' से पीछे हट रहा हूं।' प्रेस नोट ने सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे वजह फिल्म का बजट या फिर दो दिग्गजों के बीच का मतभेद हो सकता है। हालांकि, वजह अज्ञात है।

नए निर्देशक के ऐलान का इंतजार

कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि निर्देशक सुंदर अपनी प्रोडक्शन कंपनी से जुड़ी परियोजनाओं में व्यस्त चल रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने यह फैसला लिया है। हालांकि निर्देशक सुंदर के बयान पर रजनीकांत और कमल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल 'थलाइवर 173' से सुंदर के बाहर होने के बाद, प्रशंसकों को नए निर्देशक का इंतजार है। बताया जाता है कि राजकमल की कंपनी नए निर्देशक की नियुक्ति पर लगातार काम कर रही है।