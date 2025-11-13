'थलाइवर 173' से निर्देशक ने खींचे कदम (तस्वीर: एक्स/@KamalHaasan)

रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म 'थलाइवर 173' को झटका, निर्देशक ने लिया ये फैसला

लेखन ज्योति सिंह 05:30 pm Nov 13, 202505:30 pm

क्या है खबर?

दक्षिण सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म 'थलाइवर 173' की घोषणा कुछ दिन पहले की गई थी। दोनों अभिनेताओं का एक प्रोजेक्ट में जुड़ना किसी तोहफे से कम नहीं है। जहां रजनीकांत फिल्म में अभिनय करने वाले हैं, तो वहीं कमल बतौर निर्माता इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। 'थलाइवर 173' का निर्देशन सुंदर सी करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सोशल मीडिया पर प्रेस नोट साझा करते हुए उन्होंने फैसले का ऐलान किया।