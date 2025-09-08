'परम सुंदरी' ने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया? सामने आ गए आंकड़े 

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'परम सुंदरी' ने अपनी रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की। इसी के साथ फिल्म ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 46 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। दुनियाभर में 'परम सुंदरी' ने 70 करोड़ रुपये से अधिक कमाए हैं। 'परम सुंदरी' के निर्देशक तुषार जलोटा हैं। इसमें रेन्जी पणिक्कर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी दिख रहे हैं।

परम सुंदरी

कुछ ऐसी है फिल्म की कहानी

'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर कारोबारी का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है। फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 2 एकदम अलग-अलग मिजाज के लोग एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। 'परम सुंदरी' जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी।