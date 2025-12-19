सारा अर्जुन विवाद पर राकेश बेदी बोले- मैं ऐसे क्यों चूमूंगा, पागल हो जाते हैं लोग

इस साल नवंबर में फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान राकेश बेदी और अभिनेत्री सारा अर्जुन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। मंच पर स्वागत के दौरान राकेश बेदी के स्नेह भरे व्यवहार को लेकर इंटरनेट पर उन्हें ट्रोल किया गया और गलत आरोप लगाए गए। अब इस पूरे मामले पर राकेश बेदी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सच्चाई सबके सामने रखी है।

ट्रोलिंग सारा को किस कर खूब ट्रोल हुए राकेश बेदी मंच पर फिल्म की टीम के साथ मौजूद राकेश ने सारा का स्नेहपूर्वक स्वागत किया था। उन्होंने सारा को गले लगाया और उनका कंधे हल्का सा चूमा। यही पल कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई लोगों ने राकेश पर गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए और उनके इस बर्ताव की कड़ी आलोचना की।

बयान ये बहुत ही बेवकूफी है, वो मेरी आधी उम्र से भी कम है- राकेश अब इस विवाद पर राकेश ने चुप्पी तोड़ दी है। हिंदुस्तान टाइम्स से उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके स्नेह को पूरी तरह गलत नजरिए से देखा। राकेश के मुताबिक, सारा अर्जुन के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल पिता-पुत्री जैसा है और सेट पर भी दोनों एक-दूसरे से इसी तरह स्नेह से मिलते रहे हैं। राकेश बोले, "ये बहुत ही बेवकूफी है। सारा मेरी आधी उम्र से भी कम है और फिल्म में वो मेरी बेटी का किरदार निभा रही है।"

दो टूक "लोगों को स्नेह दिखाई नहीं दे रहा" राकेश ने कहा, "धुरंधर में सारा मेरी बेटी का किरदार निभा रही है। शूटिंग के दौरान जब भी हम मिलते थे, वो मुझे गले लगाकर अभिवादन करती थी, ठीक वैसे ही जैसे एक बेटी अपने पिता को गले लगाती है। ट्रेलर लॉन्च के दिन भी कुछ अलग नहीं था। लोग ये नहीं देख रहे कि कितना स्नेह ह्रै। एक बुजुर्ग व्यक्ति का एक युवा लड़की के प्रति स्नेह। अब अगर देखने वालों की आंख में गड़बड़ है तो क्या करें।"

नाराजगी राकेश बोले- मैं बच्चे को गलत इरादे से क्यों चूमूंगा? राकेश ने अपने बयान में ये भी साफ किया कि 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान सारा के माता-पिता वहीं मौजूद थे। अभिनेता ने सवाल उठाते हुए कहा, "मैं सार्वजनिक मंच पर किसी बच्चे को गलत इरादे से क्यों चूमूंगा? उसके माता-पिता वहां खड़े थे। लोग इस तरह के दावे करके पागल हो जाते हैं। उन्हें बस सोशल मीडिया पर बेवजह मुद्दा खड़ा करना होता है। मैं खुद को बचा नहीं रहा। मेरा काम और करियर ही मेरी ताकत है।"