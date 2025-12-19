'अवतार: फायर एंड एश' के साथ आया 'एवेंजर्स डूम्सडे' का टीजर, मार्वल ने दिया ये तोहफा
जेम्स कैमरून की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अवतार: फायर एंड एश' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हालांकि, फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकाें ने मार्वल की अगली किस्त के दीदार किए। जैसा वादा था, उसे निभाते हुए मार्वल ने 'एवेंजर्स डूम्सडे' का टीजर जारी कर दिया है। इस टीजर ने अभी से दर्शकों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। निर्माताओं ने टीजर के साथ ऐसा तोहफा दिया है जिसकी अटकलें तो काफी समय से थीं, लेकिन अब पुष्टि हो गई है।
कैप्टन अमेरिका की हुई वापसी
इंडिया टुडे के मुताबिक, 'एवेंजर्स डूम्सडे' के टीजर से पुष्टि होती है कि क्रिस इवांस, स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका के रूप में वापसी कर रहे हैं। टीजर में दिखाया गया है कि स्टीव एक फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। वह अपने नीले हेलमेट पर विचार करते हैं, जो उनके कैप्टन अमेरिका ड्रेस की याद दिलाता है। उनके हाथ में एक नवजात बच्चा दिखा है, जो इस किरदार के नए संकेत देता है। यह फिल्म दिसंबर, 2026 को रिलीज होगी।
