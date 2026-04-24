राकेश बेदी ने वीडियो में बताया सच

'धुरंधर': राकेश बेदी ने 1 करोड़ रुपये का बोनस मिलने का दावा ठुकराया, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 07:30 pm Apr 24, 202607:30 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में 'जमील जमाली' का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने उन दावों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि उन्हें निर्माताओं की तरफ से 1 करोड़ रुपये का बोनस मिला गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया और लोगों से अनुरोध किया है कि वह ऐसी खबरों का बिल्कुल भी विश्वास न करें। दरअसल अटकलें थीं कि 'धुरंधर' में उनके योगदान के लिए उन्हें यह रकम दी गई है।