सनी देओल की 'जाट 2' पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsunnydeol)

सनी देओल की 'जाट 2' के लिए मोटी फीस लेकर इस मशहूर निर्देशक ने उठाई जिम्मेदारी

लेखन ज्योति सिंह 07:21 pm Nov 13, 202507:21 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म 'जाट' इसी साल अप्रैल, 2025 में रिलीज हुई थी। फिल्म में रणदीप हुड्‌डा विलेन के किरदार में नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन करने के बाद निर्माता इसके सीक्वल पर विचार कर रहे हैं। अपडेट यह भी है कि इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी गोपीचंद मनेनी को नहीं, बल्कि मशहूर निर्देशक राजकुमार संतोषी को सौंपी गई है। इसके लिए उन्हें मोटी फीस भी दी गई है। आइए जानते हैं अपडेट।