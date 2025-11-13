सनी देओल की 'जाट 2' के लिए मोटी फीस लेकर इस मशहूर निर्देशक ने उठाई जिम्मेदारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म 'जाट' इसी साल अप्रैल, 2025 में रिलीज हुई थी। फिल्म में रणदीप हुड्डा विलेन के किरदार में नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन करने के बाद निर्माता इसके सीक्वल पर विचार कर रहे हैं। अपडेट यह भी है कि इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी गोपीचंद मनेनी को नहीं, बल्कि मशहूर निर्देशक राजकुमार संतोषी को सौंपी गई है। इसके लिए उन्हें मोटी फीस भी दी गई है। आइए जानते हैं अपडेट।
सफलता
फिल्म की सफलता और बढ़ने की उम्मीद
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने 'जाट 2' पर कहा, "जाट के निर्माता इस एक्शन फिल्म को फ्रैंचाइजी में बदलने के लिए उत्साहित हैं, और उन्हें सनी का आशीर्वाद मिला है। चूंकि निर्देशक गोपीचंद अन्य परियोजनाओं में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने इस एक्शन से भरपूर फिल्म के निर्देशन के लिए राजकुमार को चुना है। निर्माताओं और सनी को विश्वास है कि जाट की दुनिया में संतोषी के शामिल होने से फिल्म की सफलता और भी बढ़ जाएगी।"
फीस
निर्देशन के लिए वसूली मोटी फीस
चर्चा है कि राजकुमार को 'जाट 2' के निर्देशन के लिए मोटी फीस मिली है। सूत्र ने कहा, "राजकुमार को सीक्वल के निर्देशन के लिए 15 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम दी गई है, और यह अब तक की उनकी सबसे बड़ी रकम है। कागजी कार्रवाई एक महीने में पूरी होने की उम्मीद है।" सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल 2026 में फिल्म फ्लोर पर उतर आएगी। बता दें कि सनी की आगामी फिल्में 'बॉर्डर 2' और 'लाहौर: 1947' हैं।