रजनीकांत की 'कुली' अपनी OTT रिलीज को तैयार, जानिए कब और कहां देखें 

OTT पर कब और कहां देखें 'कुली'? (तस्वीर: एक्स/@Dir_Lokesh)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 04, 2025
02:21 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे दर्शक नसीब नहीं हुए। अब 'कुली' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं। आइए जानते हैं आप इस फिल्म को OTT पर कब और कहां देख सकते हैं।

कुली

अमेजन प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे फिल्म

'कुली' का प्रीमियर 11 सितंबर, 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, 'देवा, साइमन और दहा की गाथा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए।' लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी फिल्म 'कुली' ने भारत में अब तक 281.45 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज और रचिता राम जैसे सितारे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

