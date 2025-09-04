OTT पर कब और कहां देखें 'कुली'? (तस्वीर: एक्स/@Dir_Lokesh)

रजनीकांत की 'कुली' अपनी OTT रिलीज को तैयार, जानिए कब और कहां देखें

लेखन दीक्षा शर्मा 02:21 pm Sep 04, 202502:21 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे दर्शक नसीब नहीं हुए। अब 'कुली' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं। आइए जानते हैं आप इस फिल्म को OTT पर कब और कहां देख सकते हैं।